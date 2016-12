Sanaziuns da l'aua restanta en Surselva e Grischun central

Las Ovras electricas dal Grischun central da l’EWZ, l’Ovra electrica Rain anteriur e las Ovras electricas da Beiva ston sanar lur auas restantas. Quai ha disponì la regenza grischuna.

La regenza grischuna ha disponì la sanaziun da l’aua restanta che la lescha prescriva per las Ovras electricas dal Grischun central da l’EWZ, per l’Ovra electrica Rain anteriur e per las Ovras electricas da Beiva.

Questas trais sanaziuns sajan in pass impurtant en connex cun las sanaziuns da l’aua restanta en il Grischun, scriva la regenza. Per 169 da totalmain 224 tschiffadas d’aua saja uschia reglada la sanaziun da l’aua restanta.

Ils detagls

L'ORA vegn obligada da dosar tenor stagiun l'aua a las tschiffadas dal Rain da Tuma, dal Rain anteriur sper Sedrun e dal Rain da Medel sco er da serrar ina tschiffada laterala en la Val Val.

La EWZ vegn obligada da dosar tenor stagiun l'aua a la tschiffada da la Gelgia sper il mir da serra da Murmarera e da l'Ava da Faller. Ultra da quai sto vegnir previsa en l'avegnir ina restituziun d'aua al sparta-auas Tgeps en direcziun dals Lais da Flix. Plinavant stoppia vegnir 'augmentada la valur ecologica' sin l'Alp Flix.

La finala ston er ils IEB restituir aua da dotaziun en la Gelgia a partir da la tschiffada a Platta.

Tut en tut cumpiglian las ovras electricas che ston vegnir sanadas, ma ch'èn gia regladas var 85% da la producziun totala en il chantun.

