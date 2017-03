Scolas industrialas perdan scolars

La quota da matura è creschida en il Grischun ils davos 10 onns da circa 12% sin 18%. Quai vul dir che pli blers scolars sa decidan da far matura empè d’in emprendissadi. Per las scolas industrialas Grischunas datti dentant anc auters motivs per ina digren da scolars.

Il motiv principal per la digren da scolars è la demografia, din las scolas industrialas – scolas da scrinari, electricist u pictur. Per il rectur da la scola industriala Samedan datti anc dus auters motivs, numnadamain la situaziun economica sco era la concurrenza tranter las scolas medias en l’Engiadina.

La scola industriala da Glion na senta perencunter nagina concurrenza. Per Alois Derungs, manader da la scola industriala Glion, è la flaivla situaziun en la branscha da construcziun il motiv principal per la digren da scolars. Entras la lescha da segundas abitaziuns sa decidian adina pli paucs scolars per in mastergn sco miradur u scrinari.

En la scola industriala (GBC) a Cuira è la cifra da scolars stada ils davos onns constanta tar circa 3'000 emprendists. Quai dentant mo perquai che differents emprendissadis, sco per exempel il constructur da vias, vegnan danovamain era purschids a Cuira. Avant avevan quels scolars numnadamain dad ir a scola ordaifer il chantun Grischun. Ch’ils scolars sa decidan dentant oz pli tgunsch da far ina matura gimnasiala ch’in emprendissadi na crai Urs Florin, vicedirectur da la scola industriala a Cuira dentant betg. Ozendi hajan ils scolars bleras pussaivladads che lubeschian era da far il pass en ina scol’auta cun la matura professiunala.

