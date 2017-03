Scumond da pavlar selvaschina - da chapientscha fin sancziuns

En tschintg fin diesch cas haja il chantun stuì intervegnir, uschigliò vegnia il scumond però resguardà bain, di Adrian Arquint da l'Uffizi per la sanadad d'animals.

I n'haja betg duvrà ils chastis da 20'000 francs, ma avis da las vischnancas e da guardiaselvaschinas n'hajan en singulas cas betg gidà. Il chantun haja lura simplamain mess a quint la lavur a las persunas pertutgadas. Tenor Adrian Arquint vegn il chantun a tegnair en egl vinavant la situaziun e sch'i stoppia esser era denuziar persunas. En general saja la collavuraziun da la glieud en las regiuns pertutgadas dentant buna.

Las pli bleras sancziuns en Partenz

Ch'i haja duvrà en il Partenz ils pli gronds sforzs da vart dal chantun haja segir er da far cun il fatg che la tradiziun da pavlar saja pli ferma là ch'en autras regiuns, uschia Adrian Arquint. Er sajan ils bains purils en il Partenz savens lunsch davent dals vitgs.

Pli grev da persvader la glieud d'in scumond general

Sch'i giaja per prevegnir malsognas, ussa che la tuberculosa sa derasia en il Grischun, lura saja la prontadad da la glieud bler pli gronda da sa tegnair vid il scumond, di l'inspectur da chatscha Georg Brosi. L'Uffizi da chatscha e pestga emprova numnadamain ensemen cun organisaziuns da l'ambient da sensibilisar la glieud en vista al scumond general che vala a partir dal matg.

I saja in segn uman sch'ins veglia gidar la selvaschina cun in zic pavel u er cun laschar ina giada in zic cumpost avert durant in enviern cun blera naiv. Quai saja però il fallà pavel per la selvaschina e disturbia il ruaus d'enviern natiral, uschia Georg Brosi. I saja dentant bler pli grev da persvader la glieud cun arguments biologics.

Er ils turists èn da sensibilisar

Quai di Armando Janett, il guardiaselvaschina dal Surses. En il Surses n'hajan els fin uss betg pli gronds problems cun il pavlar selvaschina. La glieud indigena ed er ils chatschaders hajan vis en ch'igl è cuntraproductiv da pavlar la selvaschina. El è dentant da l'avis ch'i dovria anc vinavant lavur da sesibilisaziun cunzun er tar ils giasts da vacanzas che vegnian en la regiun ed hajan natiralmain plaschair sche la selvaschina vegnia datiers da las chasas.

