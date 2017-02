Segirezza dal traffic: controlla pir cun 75

La regenza grischuna beneventa la proposta che automobilists seniors duain far regularmain ina controlla tar il medi pir a partir da 75 onns empè da 70.

Sursiglir cuntegn supplementar Las controllas fin qua Ozendi ston automobilists a partir da 70 sa laschar controllar d’in medi mintga dus onns, sch’els èn abels dad ir cun l’auto. Per regla fa il medi da chasa questa controlla.

Cun auzar la limita da vegliadetgna possian ins reducir la lavur ed ils custs tant per las autoritads sco er per ils pertutgads senza reducir la segirezza dal traffic. Per augmentar lezza saja bler pli impurtant d'annunziar baud avunda persunas ch'han problems da sanadad. Quai scriva la regenza en ina communicaziun.

La proposta d'augmentar las controllas regularas per seniors da 70 sin 75 onns vegn da la cumissiun da traffic dal cussegl naziunal.

