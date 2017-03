Senza agroturissem - betg da s'imaginar

Durmir en il strom, trekkings cun lamas ni vendita directa dals products sin la puraria. Questas spiertas d'agroturissem fan ora ina pitschna part ma savens ina part existenziala da la svieuta da las radund 160 purarias ch'han talas. E per quellas èsi cler: ì pudessan esser anc pliras.

Agro-turissem ina istorgia da success 3:57 min, Telesguard dals 9.3.2017

Las spiertas d'agroturissem èn vastas en il Grischun e procuran per radund 50'000 pernottaziuns l'onn. En congual cun las 4,6 milliuns pernottaziuns ch'il Grischun ha registrà l'onn 2016 è quai ina pitschna cumpart. Dentant ina cumpart impurtanta per Grischun Vacanzas, sco Myriam Keller di. Quella cumpart stà numnadamain per la variaziun dal turissem en il Grischun.

Perquai vertissi anc dapli spiertas agroturisticas. Da quest avis è era Carelia Joos, presidenta da l'Uniun Agricultura Grischun. Sia incumbensa centrala è da persvader ils purs da fabritgar si spiertas d'agroturissem e da sa participar a l'uniun.

Senza agroturissem fissan existenzas periclitadas

Per intgins purs è la spierta d'agroturissem daventada existenziala, uschia era per Isidor Sepp e sia famiglia da Müstair. 40% da las entradas resultan da las activitads turisticas.

L'onn 1998 ha Isidor Sepp midà ses bain puril sin vatgas da latg e davent da là era cumenzà ad introducir l'agroturissem. Dal zercladur fin l'october pon ins pernottar en sia pauraria Puntetta el fain. La purschida turistica cumpiglia dentant era stanzas confortablas, trekking cun lamas ed ina gronda schelta da products biologics dal bain puril.

