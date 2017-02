Settembrini: Dal cudesch sin tribuna

Settembrini vegn sin tribuna. A partir dals 14 da favrer mussan il reschissur Manfred Ferrari ed ils acturs Andrea Zogg, Jaap Achterberg e Nikolaus Schmid lur interpretaziun da l'ovra litterara da Leo Tuor en la Postremise a Cuira.

Settembrini 1:07 min, dals 3.2.2017

I vegn filosofà, chantà, sautà, anghels e spierts cumparan e cler – la chatscha è il tema. Cun ina curta scena han ils realisaturs dal gieu da teater Settembrini fatg gust ad in'infurmaziun per las medias sin lur interpretaziun scenica da l'ovra litterara da Leo Tuor.

Crear in agen fil cotschen

I saja stà grev da far da l'ovra litterara da Leo Tuor in toc da teater conceda il reschissur Manfred Ferrari. Il cudesch n'haja betg propi in fil cotschen, ch'el haja pudì duvrar per il teater, uschia ch'el haja stuì crear in agen fil cotschen.

Ensemen cun ils acturs Andrea Zogg, Jaap Achterberg e Nikolaus Schmid ha Ferrari lura transmidà litteratura en teater. Il fil cotschen è in giuven che è vid far la patenta da chatscha e perquai gioga il toc er en il tschaler da sajettar.

Texts schrägs e poetics

Il grev saja stà da chattar en quels texts per part fitg schrägs e per part fitg poetics situaziuns, ch'ins possia insumma giugar, resumescha Andrea Zogg. El discurra dal reminent er rumantsch en il toc, malgrad ch'el na sa betg rumantsch.

Co ch'il toc finescha na levan ni ils acturs ni il reschissur tradir. I saja pussaivel ch'il giuven survegn la patenta da chatscha, u er betg. Il pli tard ils 14 da favrer vegn dentant il public a savair la fin: Lura è en il rom dal festival «Höhenfeuer» l'emprima da sis rapreschantaziuns da Settembrini en la Postremise a Cuira.