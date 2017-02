Stabil gudogn per la Banca Chantunala Grischuna

La Banca Chantunala Grischuna ha pudì repeter il 2016 il resultat da gudogn da l'onn avant. Uschia munta il gudogna da concern a passa 168 milliuns francs in augment da 0,2% en cumparegliaziun cun l’onn avant, scriva la Banca chantunala.

Las restructuraziun tar las participaziuns da la banca vida la banca privata «Bellerive» e «Private Client Bank» sco er la cumpra da parts da la «Albin Kistler SA» han stgaffi la basa per ina ulteriura diversificaziun da las entradas, ha communitgà Peter Fanconi il president da la Banca Chantunala Grischuna.

Bun svilup tar las facultads da clients e tar las ipotecas

Il 2016 ha la Banca Chantunala Grischuna pudì augmentar ils emprests da clients per 3% e las ipotecas per bunamain 6%.

Cun la vendita da la «Private Client Bank» èn las facultads da clients sa reducidas per passa 7%. Ma senza resguardar la vendita da la «Private Client Bank» sa resultass in plus da var 2%. Ils gudogns da tschains èn s’augmentads per 4% sin 239,6 milliuns francs.

