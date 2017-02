Successiun Vitus Huonder – «I dependa da la persuna»

Oz, 10:06

Selina Chistell

La successiun digl uvestg da Cuira, Vitus Huonder va en la fasa finala. L’allianza «Es reicht!» less enstagl d'in uvestg in administratur sco successur da Vitus Huonder. Per Mariano Tschuor, president da la cumissiun da medias dals uvestgs Svizzers n'è in administratur betg la soluziun.