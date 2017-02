Telefonar per spass al numer 117 u 144

Per la polizia saja mintga clom d'urgenza in clom d'agid. Quai di Hansjürg Conrad, il schef da la centrala d'aciun da la polizia chantunala, il biro nua ch'ils cloms dals numers 117, 118 e 112 arrivan. Els prendien serius mintga clom sin quests numers. Telefons da spass na dettia quasi mai pli.

Cunquai ch'il spectrum da cas d'urgenza (accident, suicidi, violenza a chasa, brischament, enguladitschs, lavinas u bovas etc.) saja fitg vasts, dovri gronda experientscha dal policist che piglia encunter il clom d'urgenza, uschia manegia Conrad. Els stoppian avair il num e l'adressa da la persuna che telefonescha er per pudair verifitgar il clom. I dettia nagin raster dentant in tschert proceder per survegnir las infurmaziuns necessarias per pudair organisar l'agid.

Telefons da lumparia na dettia quai strusch pli, dapi ch'i dettia adina damain cabinas da telefon, uschia Hanjürg Conrad.

144 - mintga telefon è in clom d'urgenza

In raster pli exact po duvrar il numer d'urgenza da la sanitad, il 144. Cunquai ch'igl è in clom d'urgenza da sanitad sa tractia adina da problems cun la sanadad. Quai di Paula Piller, la scheffa da la centrala grischuna dal clom d'urgenza 144. Els hajan in raster da dumondas cumprovà. Telefons da filistucca u da stinchel na dettia quai betg. Cun lur raster vegness quai er a la glisch, uschia Piller.

Telefons da narradad, tant la polizia sco er la sanitad, n'èn ozendi strusch pli pertutgads da tals telefons. In motiv è er ch'els possian gie verifitgar il numer da telefon ch'elegia il numer d'urgenza. En scadin cas n'èsi er betg da recumandar tals telefons da spass. Tenor il cudesch penal pudess'ins chastiar quai cun multas u praschun fin a 3 onns.

