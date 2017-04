Trens istorics sco motor turistic – e perquai datti raps publics

Ils trens istorics da la Retica duessan vegnir subvenziunads en l’avegnir cun raps ord la cassa regulara per il traffic public.

Il deputà burgais-democratic Rico Stiffler da Tavau aveva proponì talas subvenziuns per augmentar la valur turistica dals trens nostalgics. La regenza Grischuna è stada cunter quest sustegn finanzial. Raps ord la cassa per il traffic public giessan a cust da colliaziuns regularas, per exempel en l’Engiadina Bassa u en il Surses.

Il parlament n'è betg suandà a l’argumentaziun da la regenza ed ha decidì da metter ils trens istorics sin la glista da prestaziuns da la Viafier Retica.

