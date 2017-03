Undrà novs veterans da chant

La radunanza da delegads da l’uniun chantunala da chant dal Grischun ha undrà 87 veterans. Els sajan pitgas impurtantas per ils chors.

Lukretia Bärtsch, la presidenta da l’uniun chantunala da chant dal Grischun ha menziunà, che la medaglia da veterans haja duas varts. Per l’ina vegnia stimà l’engaschi dals chantadurs e da las chantaduras, da l’autra vart saja quai era in indizi per la vegliadetgna. Veteran chantunal daventan ins suenter 30 onns, federal suenter 35 onns.

Usit antiquà?

Dals 85 undrads èn mo bun la mesadad stads en la halla polivalenta ad Igis. Gion Darms da l’uniun da veterans declera, che blers presidents portian las medaglias enavos en ils vitgs.

Onur e plaschair

Ils passa 40 chantadurs e chantaduras che han prendì encunter la medaglia da veterans han dentant gì grond plaschair. La renconuschientscha fetschia endament blers bels muments da chant e buna cumpagnia. Ed era il cusseglier guvernativ Martin Jäger, ch’è sez commember d’onur dal club da jodladers Calanda a Cuira accentuescha, che daventar veteran saja ina bella renconuschientscha, fetschia dentant era endament la vegliadetgna.

