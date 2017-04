Uvestg ha inoltrà sia demissiun

L'uvestg da Cuira ha innoltrà uffizialmain sia renunzia da l'uffizi al Papa Francestg. Quai ha communitgà ses uvestgieu.

Vitus Huonder vegn oz 75 onns e cuntanscha cunquai la vegliadetgna ch'uvestgs e spirituals han d'inoltrar lur demissiun tenor dretg canonic.



Tenor la communicaziun da l'uvestgieu decidi ussa il papa co i va vinavant cun l'uvestgieu da Cuira.

Il cussegl sinodal da Turitg ha prendì enconuschientscha da la decisiun da Vitus Huonder. Sco quai ch'il cussegl scriva spetgia el ch'il nov uvestg mettia perina e na spartia betg, ch'el saja in pastur per tut ils cartaivels ed in construider da punts. Per la baselgia en il chantun Turitg saja impurtant, che l'uvestg enconuschia e prendia serius ils quitads e las speranzas dals carstgauns en il mund secular. Il cussegl sinodal engrazia dentant er a l'uvestg partent per ses operar.

Co tscherner in nov uvestg? 1:08 min, dals 17.12.2016

RR novitads 09:00