Vacanzas da stad – nagin na va en Tirchia

Anc avant dus onns gieva mintga terz client dal biro da viadi Traveller a Cuira en Tirchia a far vacanzas. Actualmain han els mo singulas reservaziuns per la Tirchia. Ils blers passentan quest onn lur vacanzas da bogn en Spagna.

Reservaziuns per destinaziuns sco Belek, Antalya ni Side n'han ils biros da viadi Capricorn a Glion, il Traveller a Cuira u er quel dad ATR Tours a Scuol gì naginas ni be paucas. Anc avant intgins onns era la Tirchia la destinaziun numer in per vacanzas da bogn per famiglias u pèrins. Quest onn fan ils blers vacanzas en Spagna. Perquai èsi – per tgi che vuless uss anc reservar vacanzas – grev da chattar in plaz sin las Inslas Balears u Canaras, uschia Jessica Maissen dal biro da viadi a Glion.

Famiglias vegnan in zic davent da las classicas vacanzas sper la mar

Alternativas tar vacanzas en Spagna, Italia u Grezia èn quest onn era viadis en il nord. Famiglias fetschian era pli tgunsch viadis cun auto u prendian a fit ina chasa da vacanzas, uschia Renata Rheinbacher dal biro da viadi a Scuol. Cunzunt l’Islanda è dumandada fitg questa stad. Era là èsi uss anc grev da chattar in plaz. Insumma percorschan ils trais biros da viadi che famiglias vegnan in zic davent da las classicas vacanzas sper la mar. Ellas han il curaschi da far vacanzas pli individualas. Uschia per exempel vacanzas en la natira enstagl en in ressort sper la mar.

RR actualitad 12.00