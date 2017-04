Viafier retica dublegia il gudogn

Il 2016 ha ella fatg in gudogn da 358'000 francs. L’onn avant muntava quel anc a 136'000 francs. Quai communitgescha la Viafier retica.

Uschia scriva la Viafier retica, ch’il traffic da persunas saja s’augmentà per 4%. Cunzunt sin las lingias da pendularis en la Vallada dal Rain e sin las lingias principalas tranter Landquart e Tavau e Landquart - San Murezzan.

Er traffic da rauba e transports d'autos cun in lev plus

Tar il transport da rauba ha la svieuta pudì vegnir augmentada da 14,1 sin 14,7 milliuns francs. En la sparta transport d'autos ha la Viafier retica transportà cun 464'000 autos 0,7% pli paucs che l'onn 2015. Pervi dad optimaziuns e pli bass custs da mantegniment hai tuttina tanschì per in lev plus.

Investiziuns da 325 milliuns francs

Las investiziuns da l’onn passà muntan a totalmain 325 milliuns francs. Quai èn 111 milliuns dapli che l'onn 2015. Per cumplettar e renovar l'infrastructura investì 182 milliuns francs. Tranter quels èn er ils 48 milliuns francs per il nov tunnel da l'Alvra. Per novs trens e chars sco er per il mantegniment da quels ha la retica impundì 134 milliuns francs.

Per l'onn current quinta la viafier cun in resultat sin nivel da l'onn passà. La partenza en l'onn 2017 saja gartegiada, scriva la Viafier retica. Ils retgavs cumulads sajan fin la fin da favrer lev pli auts che spetgà.

