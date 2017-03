Vias da Güglia e Flüela vegnan pli segiras

Renovads vegnan ils trajects tranter la punt Bardella e Murmarera da la via dal Güglia – ed il traject Punt Pignai Pra d'Less Sura da la via dal Flüela.

Sin la via dal Güglia vegn renovà il traject tranter la punt da Bardella e Murmarera per radund 8 milliuns francs. Vitiers duai svanir la stretga tar la punt Bardella. La regenza grischuna ha approvà il project.

Per il nov vial a sanester dovri dapli plaz. Il schlargiament da la curva e la topografia pretensiusa da la cuntrada pretendan novas construcziuns artifizialas da la vart da la val. La via principala vegn schlargiada sin 7 meters largezza. Era la segirezza dals peduns vegn augmentada cun spustar la fermada da la posta, communitgescha la regenza.

Renovaziuns era tar la via dal Flüela

La regenza ha er approvà il project per renovar il traject Punt Pignai Pra d'Less Sura da la via dal Flüela. Il traject da 980 meters è en in nausch stadi general. Tranter auter vegn era schlargiada la curva per che camiuns possian cruschar.

