Xi Jinping avra il WEF ensemen cun Doris Leuthard

Uss è il WEF uffizialmain avert. Il bab dal WEF Klaus Schwab ha beneventà ils giast cun agid dal president chinais Xi Jinping e la presidenta da la Confederaziun Doris Leuthard.

Sco usità ha la presidenta da la Confederaziun Doris Leuthard tegnì ils emprims pleds da l’avertura dal WEF. Il president da la China Xi Jinping ha dentant prendì davent tut la show a nossa cussegliera federala. Jinping è arrivà a Tavau cun in convoi enorm e cun la pli gronda delegaziun dapi 40 onns. Ed igl è era ina premiera: Per l'emprima giada è in president da la China al WEF.

I saja ina grond’onur ed in privilegi da pudair beneventar il president da la China al WEF, dì il bab dal congress Klaus Schwab. L’invit haja el gia tramess avant dapli ch'in onn.

Xi Jinping descriva il WEF sco grond brainstorming en ina bella e pitschna vischnanca en las muntognas. El descriva il WEF era sco impurtant lieu per contempmlar la situaziun da l’economia e per engrondir l'orizont.

