Cumbat cunter la midada dal clima - in zic artica a Tavau

A chaschun dal Forum mundial d'economia èn experts dal clima sa radunads al «Artic Basecamp». Lur messadi: La temperatura creschia mintg'onn pervia dal stgaudament dal clima. In onn suenter l’auter battia records. En sasez nagut da nov, ma tenor ils experts in problem sutvalità.

Las temperaturas creschian, ils glatschers sa sminueschian ch'ins possia guardar tiers ed il livel da l’aua creschia. Quai sajan però mo in pèr da las consequenzas dal stgaudament dal clima. In autra consequenza sajan fugitivs da clima. Tenor l'anteriur vicepresident dals Stadis Unids Al Gore vegn quai uschia a dar millis fugitivs dalclima.

« Sche nus n'agin betg svelt è quai be il cumenzament per millis da fugitivs dal clima. » Al Gore

Anteriur vicepresident dals Stadis Unids

Fugitivs dal clima èn persunas che ston fugir perquai che la terra n'è betg pli fritgaivla, perquai ch'il livel da l’aua crescha u perquai che las temperaturas èn talmain autas ch'i n'è betg pli pussaivel da viver en il lieu.

Sursiglir cuntegn supplementar Artic Basecamp La conferenza «Artic Basecamp» è stada a chaschun dal WEF. Experts e perscrutaders da tut il mund èn sa participants ed han tegni referats davart il midament dal clima.

La cunvegna da clima da Paris

In emprim pass per avair success èn la problematica dal clima saja la cunvegna da Paris, uschia Christana Figueres, l'anteriura secretaria da las Naziuns Unidas. Però era sche la cunvegna saja in pass enavant, na stettia quella betg sisum la glista da prioritads èn la politica.

« La cunvegna da Paris n'è betg urgenta avunda. » Christiana Figueres

anteriura secretaria da las Naziuns Unidas

Quasi mintg'onn in nov record

Il 2016 è puspè stà in onn da record – il pli chaud onn dapi las mesiraziuns. La temperatura media è stada fin 5 grads pli auta ch'èn la media. Uschia per exempel en la arctica, di Konrad Steffen, directur da l’institut da perscrutaziun da naiv a Tavau.

« L’arctica sa mida, ma il midament na resta betg mo là - quel vegn er tar nus. » Konrad Steffen

Directur dal WSL - l'institut da perscrutaziun da guaud, naiv e cuntrada

Tenor Steffen na vegn il 2016 betg ad esser l’ultim onn da record. En il futur vegnia quai adina a cuntinuar uschia. Sch'il glatsch da l’arctica lieuia uschè svelt, haja quai consequenzas er tar nus.

