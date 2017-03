«Die göttliche Ordnung» – ni cu las dunnas sa revoltan

Quest’emna vegn in nov film svizzer en ils kinos svizzers. Quel tracta il cumbat da las dunnas svizras per il dretg da vuschar. L’autura e reschissura Petra Volpe ha passentà durant sias retschertgas dis e notgs en ils archivs svizzers.

Nora – consorta e mamma, ma era dunna

La protagonista dal film è Nora, ina giuvna chasarina e mamma da dus buobs che viva l’onn 1971 cun ses um e ses sir en in vitget svizzer. Qua na sent’ins pauc da la revoluziuns dals onns 1968. Ma la pasch da famiglia e dal vitget daventa falombra cura che Nora cumenza a cumbatter per il dretg da vuschar da las dunnas.

Dapli ch’il cumbat da las dunnas

Il film na raquinta betg mo dal cumbat da las dunnas, mabain era la situaziun dals umens. Intgins dad els na sentan betg bain en lur rollas e na dattan betg dumogn a lur mintgadi sco chau da la famiglia che ha da decider tut sezs e sto procurar per il paun da mintgadi. Perencunter devi era gruppaziuns da dunnas ch’eran cunter il dretg da vuschar. Quellas avevan cumpilà in manifest ed en quel stevi scret:

« Frauen in der Politik ist gegen die göttliche Ordnung » Anti-Stimmrechts-Verein



L’Appenzell sco culissa

Per ses film ha l’autura e reschissura Petra Volpe elegì plirs lieus en l’Appenzell sco culissa. Quai na saja stà sapientiv, perquai che l’Appenzell è sa defendì il pli ferm cunter il dretg da vuschar da las dunnas. Las cuntradas cun ils vitgs sparpagliads sajan stads ideals per mussar in vitg en la Svizra, ha l’autura detg avant il public a Heiden (AR). Per il film hai duvrà 400 statistas e statists da la regiun. E quests hajan giugà cun in tal anim ch’il film haja survegnì questa dinamica sco quai ch’el preschenta uss.

Dapli dunnas che umens en la sala da kino a Heiden

Avant ch’il film va en ils kinos svizzers è el vegnì preschentà en divers kinos en l’Appenzell. Tranter auter era a Heiden, en il kino Rosental. Quel porscha plazs per 130 persunas. Mardi saira era la sala plainischma. Be ca. 20% dals preschents èn stads umens. Las dunnas giuvnas mancavan. La media da vegliadetgna da las dunnas en il kino a Heiden era tar ca. 40-50 onns.

«Giai a votar!»

Avant la preschentaziun dal film ha Petra Volpe drizzà intgins pleds a la raspada. Il cumbat na saja anc betg a fin, ha la feminista persvadida detg als Appenzellais ed a las Appenzellaisas. Ed ella ha animà tuts: «Giai a votar!» – las dunnas hajan stuì cumbatter passa tschient onns per puder far quai.

RR actualitad 11:00