Dronas, dronas dapertut

Dronas èn adina pli e pli derasadas. Tgi che sgola dentant cun uschè in apparat na dastga betg metter en privel umans, animals u l'aviatica. Tge ston ins resguardar cura ch' ins dovra in tal apparat?

Il pli impurtant è tenor Nicole Räz dal uffizi federal d'aviatica civila, ch'ins haja adina en vista la drona. Plinavant datti era restricziuns, quai che pertutga il lieu da sgular. «Ins na dastga betg sgular sur fullas da glieud u territoris natirals protegids.» Era scumandà è tenor Räz da sgular datiers d'ina plazza aviatica e quai en in radius da tschintg kilometers.

Dentant sappian ins dumandar las singulas plazzas aviaticas per ina lubientscha. Igl onn 2016 èn vegnidas registradas 45 annunzias davart surpassaments da las regulaziuns che valan per dronas. Be dus incidents haja dà cun dronas en connex cun l'aviatica che sajan era vegnì persequitads d'ina cumissiun d'inquisiziun, uschia Räz. Tgi che vegn tschiffà durant sgular cun ina drona en ina zona scumandada ristga el mender cas ina multa.

RR actualitad 08:00