245kg victualias importadas illegalmain al campiunadi mundial

Oz, 11:15

CDM / Lea Livers

Ina guardia da cunfin ha chattà 245 kilograms victualias en in tren da Turin per ir a San Murezzan. Las victualias n'èn betg stadas decleradas endretg. La persuna responsabla è vegnida chattada ed ha stuì pajai in chasti.