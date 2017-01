40% dal chapital d'aczias per Diavolezza Lagalb SA

Fin la fin da favrer pon ins anc cumprar aczias, scrivan la Corvatsch SA e la Pro Lagalb en ina communicaziun a las medias. 40% da las novas aczias haja ins entant pudì vender. Quai en il rom d'in augment dal chapital d'aczias da la societad d'aczias futura, la Diavolezza Lagalb SA.

L'augment dal chapital d'aczias fetschia da basegn per dumagnar las sfidas da las pendicularas Diavolezza e Lagalb, scriva la Corvatsch SA. Il zercladur 2017 surpiglia ella questas pendicularas. Quai sco barat da pendicularas tranter la Engiadina San Murezzan Mountains SA e la Piz Nair SA.

Dapi in mais pon ins cumprar aczias à 500 francs per la nova societad, la Diavolezza Lagalb SA. Entant èn vegnids ensemen 40% dals totalmain 1.43 milliuns francs. Pir sche questa summa è avant maun datti in augment dal chapital d'aczias, hai num en la communicaziun da la Corvatsch SA.

La tschertga d'ideas

Cun la vendita d'aczias tschertg'ins era bunas ideas co far attractiv las duas pendicularas al Pass dal Bernina ed uschia attrair giasts. Ins haja lantschà ina concurrenza d'ideas. Las meglras ideas vegnian realisadas.

