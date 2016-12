9'000 francs per in pignol da Nadal

Oz, 11:42

Violanta Rominger

55'570 francs ha l'hotel Palace a San Murezzan pudì rimnar per in bun intent. Quai cun vender 19 pignols da Nadal. Ma betg mo da quels convenziunals, mabain spezials. Per exempel in or da 8 kilos tschigulatta ubain in or da 60 buttiglias gin.