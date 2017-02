A chatscha dals posts cun ils skis da passlung

A Scuol ha lieu ils 22 da favrer ina cursa d’orientaziun - ma betg en furma classica - mabain cun ils skis da passlung.

Il zercladur 2016 èn stadas a Scuol las occurrenzas mundialas da cursas d’orientaziun. Il fieu ch'è naschì oravant tut tar ils uffants vuless ins mantegnair. Perquai han els organisà ina cursa d’orientaziun cumbinà cun passlung.

Las reglas restan sco tar ina classica cursa d’orientaziun, l’unica differenza è quella che la cursa vegn absolvida cun ils skis da passlung. Sin ina distanza da radund 1,5 kilometers ston las curriduras ed ils curridurs chattar pli spert pussaivel e cun la gista successiun ils posts.

Project 'SCOOL'

Organisà vegn la cursa da l’associaziun Svizra per cursas d’orientaziun. Cun il project 'SCOOL' fan els ina Tour de Suisse' da scola a scola tras tut la Svizra per animar e promover ils uffants per il sport da cursas d’orientaziun.

OL cun skis da passlung n'è nagina idea nova. Gia il 2005 hai dà ina cursa d'orientaziun a S-chanf. (guarda video da lura)

