A Scuol serran 7 butias al stradun da flanar

Investir, engrondir, expander u serrar. Per plirs affars è la decisiun tratga – els serran las portas pervi da mancanza da svieuta.

Passa 10% da las butias a Scuol serran 3:31 min, dals 9.1.2017

A Scuol serran divers affars lur portas. In affar serra perquai ch'ins n'ha betg chattà in successur, in auter causa la gronda concurrenza en vischinanza ed in ulteriur causa che la chasa vegn renovada. Tut ils ulteriurs affars han da cumbatter directamain cun il cumportament da cumpra.

«Online-shopping» ed ils cunfins manaivels

Ils gronds concurrents èn ils affars gist sur cunfin e la pussaivladad da cumprar tut via internet. Blers indigens profitan da las attractivas spiertas en il Tirol dal Nord e Sid e la generaziun giuvna cumpra adina dapli en furma online. La consequenza è da serrar las portas per dal bun.

Innovaziun è dumandada

La Societad da commerzi e mastergn Engiadina Bassa è cleramain da l’avis, ch'ils affarists stoppian laschar crudar las structuras existentas e tschertgar novas vias innovativas per avair success era il futur.

RR actualitad 11:00