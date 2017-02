Accident mortal datiers da San Murezzan

Tranter San Murezzan e Silvaplauna è in auto da persunas collidà la sonda suentermezdi cun in bus da la ‘Engadin Bus’. Ina persuna è morta ed in’ulteriura è grev blessada.

In auto da persunas che charrava sin la via chantunala da San Murezzan en direcziun Champfèr è vegnì sin il vial oppost è collidà frontal cun in bus. La dunna da 68 onns che manava l’auto saja morta anc en il lieu da l’accident, ha ditg ad RTR Roman Rüegg, pledader da la polizia chantunala grischuna.

Il manischunz dal bus d’Engiadina è vegnì blessà mez grev tar la collisiun. E trais dals radund 20 passagiers dal bus han levas blessuras. Indicaziuns daco che la dunna è vegnida sin il vial oppost cun ses auto na po la polizia anc betg far.

En consequenza dal accident ha la polizia stuì serrar la via chantunala tranter San Murezzan e Champfèr per pliras uras.

