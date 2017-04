Adina damain butias a San Murezzan

Dapi onns ins astga observar ina diminuziun da las butias en la zona da flanar a San Murezzan. Ideas en dumandadas.

Per la 11avla giada organisescha l’uniun da vischnanca ensemen culla societad da cura e traffic San Murezzan e gartmann.biz ina “discussiun da vischnanca” cul tema “co enavant cullas butias a San Murezzan”.

Dapi onns ins observeschia ina diminuziun dramatica da las pitschnas butias exclusivas en il center da San Murezzan. Adina dapli butias bandunan il lieu cun renum mundial, bunas ideas en dumandadas.

Adina damain giasts, pretschs memia auts, il midament dal cumportament dals giasts, hotels che van serrà en il center, la pussaivladad da cumprar online – quest be in per puncts. A la sairada han 2 possessurs da butias in autras topdesitinaziuns tut posiziun ed infurmà sur da lur success e da las sfidas.

Per tuts èsi cler, San Murezzan sto reagir per restar “Top of de World”