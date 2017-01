Andri Marugg sa prepara per ina «Diagonela» fraida

Oz, 16:46

Per la quarta giada cumbattan radund 800 passlungists sin il traject scursanì da «La Diagonela» per puncts e temp. Cun quai che las temperaturas annunziadas per il di da cursa surpassan la marca da -20 grads, vala en emprima lingia da proteger l’atgna sanadad.