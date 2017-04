Augment d'aczias per l'Institut Otalpin Ftan sin buna via

Bundant 80% dals 3 milliuns francs per augmentar il chapital d'aczias èn segirads tenor il cussegl administrativ

Il cussegl administrativ dal Institut Otalpi Ftan IOF ha confermà durant ina sairada d'infurmaziun a Scuol che radund 80% dal nov chapital d'aczias èn gia segirads provisoricamain. Concret datti ina decleraziun d'intenziun per segnar aczias per 250'000 francs. Ed in construct da finanzas ha segnà aczias per 2 milliuns francs. En pli datti tenor il president dal cussegl d'administraziun Jon Peer ina empermischun provisorica per in emprest da radund 2 milliuns francs. Per ils 20% che restan spetga il cussegl d'administraziun ussa era che la regiun mussa solidaritad e che blers indigens segnan anc aczias.

Decisiun ils 29 d'avrigl

La decisiun definitiva per l'augment dal chapital d'aczias dal IOF croda ils 29 d'avrigl ad ina radunanza d'acziunaris extraordinaria. L'augment dal chapital d'aczias duai lura esser realisà enfin ils 7 da fanadur. L'augment dal chapital d'aczias duai pussibilitar l'IOF da realisar novas mesiras da marketing per recrutar scolaras e scolars. E l'IOF vul realisar in center da cumpetenza en il sectur d'informatica.