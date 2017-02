Avegnir intschert da la «Biosfera Val Müstair»

L'analisa duai sclerir la situaziun difficila da la Biosfera Val Müstair.

Trais pussaivladads datti per la Biosfera Val Müstair. U da proseguir sco fin qua, u da finir giu ils projects existents u il scenari il pli mal – da far ina fin cun la Biosfera.

Ina firma spezialisada piglia per mauns il tema. Els prevesan da far intervistas cun radund 40 persunas da differents gremis e posiziuns. La finamira è da chattar las raschuns per la problematica da las diversas desditgas dals directurs, ma era d'eruir, sche la populaziun da la Val Müstair stat insumma davos il label «Biosfera». Il president da vischnanca Rico Lamprecht è plain speranza, ch'i dettia anc in avegnir per la Biosfera.

Dacurt ha la populaziun da la Val Müstair decis da sustegnair il project la Sassa. Per il mainaproject da «La Sassa» tar la firma Domenig Architects SA Cuira, fiss in naufragi nausch per il marketing, ma els prevesan independentamain da proseguir cun il project.

