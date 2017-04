Barattà muntogna

Ussa è la midada definitiva: La Piz Nair SA sa numna Diavolezza/Lagalb SA e surpiglia per ils 1.6. las pendicularas Diavolezza e Lagalb. Il Piz Nair percunter appartegn lura tar la Engiadina Mountains SA.

Sco prim han ils acziunaris da la Piz Nair SA decidì unanimamain da midar lur societad en la Diavolezza Lagalb SA. La nova societad d'aczias surpiglia las pendicularas Diavolezza e Lagalb a Puntraschigna. Percunter surpiglia la Engiadina Mountains SA la pendiculara Piz Nair e survegn anc 2.5 milliuns francs sco egualisaziun per la pendiculara Diavolezza. Il midament va en vigur il prim da zercladur. La nova societad d'aczias Diavolezza Lagalb ha en pli augmentà ses chapital d'aczias per 2.3 milliuns francs. Quai per pudair investir tar las duas pendicularas ch'ella ha surpiglià.

Corvatsch cun in resultat miserabel

Gist suenter la radunanza da la nova Diavolezza Lagalb SA è stada la radunanza da la Corvatsch SA. Las duas societads collavuran stretg ed han cun Markus Moser il medem mainagestiun. La Corvatsch SA sto magunar ina perdita da 2.8 milliuns francs per la stagiun 2015/16. Quai pervia da l'enviern difficil quasi senza naiv. Malgrà ils debits è il cussegl administrativ optimist per l'avegnir. Grazia las investiziuns grondas da radund 27 milliuns durant plirs onns saja la Corvatsch SA pronta per l'avegnir surtut era quai che reguarda la producziun da naiv artificiala.