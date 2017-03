Bever vul nov sutpassadi da tren en Val Bever

La radunanza communala ha ditg gea ad in credit da 54'000 francs per construir il nov sutpassadi a Spinas en Val Bever. Quai en connex cun las lavurs da la Viafier retica cun il nov tunnel d'Alvra.

Il sutpassadi existent n'è betg pli en in bun stadi e causa ch'i sa tracta dad in tunnel da tola ondulada n'è la situaziun existenta era betg conforma a las pretensiuns dal traject da la Viafier retica sco traject ch'è in patrimoni mundial da l'Unesco. Bever profita ussa da las lavurs da la Viafier retica en connex cun il nov tunnel da l'Alvra. Uschia datti a Spinas in nov sutpassadi da tren che vegn ad avair dimensiuns pli grondas che actualmain. Nov pudess lura passar per exempel ina maschina per preparar las loipas da passlung. Il project custa en tut radund 1 milliun francs. Bever sa participescha cun 50'000 francs. Il sutpassadi duai vegnir construì l'onn 2019.

Gea a cunvegnas regiunalas

Bever ha en pli ditg gea a las cunvegnas regiunalas concernent il Museum Engiadinais e l'archiv cultural da l'Engiadin'Ota. Quellas cunvegnas èn necessarias damai che il circul ch'era enfin ussa purtader da questas instituziuns vegn abolì.

