Bilantscha positiva per Mia Engiadina

Suenter la partenza operativa da Mia Engiadina cun il Mountain Hub a Scuol l'avust passà, han ils iniziants tratg ina bilantscha curt avant la fin da l'onn. Ina bilantscha positiva cun in sguard en il futur che cumpiglia blers projects ed ideas.

Dapi l'avertura hajan differentas persunas visità e duvrà il Mountain Hub, han ditg ils iniziants a chaschun d'in apero. Uschia saja per exempel ina famiglia da l'Argovia vegnida a star per quest enviern a Scuol gist pervi da l'offerta da Mia Engiadina. Da glieud indigena vegnia la purschida duvrada pli pauc.

L'onn proxim vegnia ina gronda agentura da web Svizra a duvrar il Hub.

Cooperaziuns regiunalas

Mia Engiadina ha chattà divers partenaris en la regiun. Nov datti ina collavuraziun cun il Club da Hockey Engiadina. Ins vul nizzegiar sinergias e persequitar la medema filosofia da tegnair en la regiun ils giuvens. Concret saja planisà in hot spot en la halla Gurlaina. La visiun saja da far insatge cuminaivel per la regiun.

La mazlaria Hatecke, sco ulteriur partenari regiunal, duai purtar giu la Bassa l'idea da Mia Engiadina. Ludwig Hatecke vegn numnadamain ad expander giu Turitg.