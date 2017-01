«Bütscha la ritscha» - dapi oz era sin il lai schelà

Gia dapi passa 10 onns exista questa idea da la societad da pestgaders Segl. Pruvar da pestgar sin il lai schelà, quai surtut per minimar la populaziun dal Namaykush en il lai da Segl. En tut po vegnir pestgà 20 dis. Quels èn definids tuttina sco ils secturs nua ch'ins po pestgar.

Georg Brosi, inspectur chantunal da chatscha e pestga ed il president da la societad da pestgaders Segl Antonio Walther eran pronts gia baud la damaun. Cun els radund 10 ulteriurs pestgaders. Las otg a bunura han ins lura pudì cumenzar da bagnar il pesch d'estga artifizial. Sco emprim dentant ha mintg'in stuì far sia fora. Da quellas pon ins far quantas ch'ins vul en l'entir sectur dà liber per quest di.

Emprim (pitschen) success

Cun ils emprims raz da sulegl ha quai era dà l'emprima morsa. Rico Hunger da Tusaun ha tratg or da l'aua in pesch da 28 centimeters.

« Far foras e tschertgar ils peschs quai è pestgar sin glatsch » Rico Hunger

pastgader

