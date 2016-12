Bumann vul sa concentrar sin projects da televisiun

Il top cuschinunz da La Punt, Daniel Bumann serra definitivamain ses restaurant, «Bumanns Chesa Pirani» la fin da la stagiun d'enviern. En il futur vul Daniel Bumann sa concentrar sin ses projects da televisiun sin l'emettur 3+.

La Chesa Pirani è in dals megliers restaurants da la Svizra. Er quest onn è il restaurant vegnì valità cun 18 puncts da GaultMillau e duas stailas da Michelin.

Daniel Bumann aveva infurmà gia la stad ch'el stoppia eventualmain bandunar il restaurant. Uss è la decisiun definitiva. Bumann e sia dunna han desditg il contract da fittanza per il restaurant per la fin da la stagiun d'enviern. Las cundiziuns economicas n'hajan betg pli constà per els.

L'engaschament da Bumann tar l'emettur da televisiun 3+ haja er influenzà la decisiun. Gia dapi l'onn 2009 ha l'emissiun «Bumann der Restauranttester» bun success. Bumann e l'emettur èn uss vid rimnar ideas per novs formats da televisiun. La primavaira duai entschaiver la fasa da planisaziun pli concreta.

La possessura dal restaurant, la Chesa Pirani SA, vul vender il bajetg.

