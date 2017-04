Bunas experientschas cun sgol d’arriv grazia nova tecnica

Durant ils Campiunadis mundials da skis 2017 en l’Engiadina han aviuns pudì atterrar e partir da la plazza aviatica da Samedan er cun cundiziuns d’aura pli difficilas. Quai grazia al nov sistem da sgol d’arriv instrumental che nizzegia la navigaziun da satellit.

Bun 100 aviuns sajan sgulads e atterads durant las duas emnas en favrer cun agid dal sistem sin la plazza aviatica. «Il temp da prova sa haja verifitgà», ha declerà Martin Binkert, il manader dal project tar la Engadin Aiport SA.

Tuttina vesair ils ultims meters

Grazia al nov sistem n’hajan ils pilots betg pli da sgular be a vista sco fin uss. Cun las datas via GPS è quai uss er pussibel cun trid’aura. Dentant restia la prescripziun, che la vista ha dad esser garantida sin ils ultims pèr meters avant la terrada, malgrà il sgol d’arriv instrumental IFR.

Pli simpel per atterrar

Pilots che sgolan cun il nov sistem, n’han betg pli d’avair ina permissiun speziala per atterrar sin la plazza aviatica a Samedan. Quai era fin uss ina premissa, causa la topografia e la termica enturn l’Engadin Airport.

Chattar cunvegnas cun armada

En in proxim pass hajan ins uss da chattar soluziuns a reguard il spazi d’aria. Cun quai che quel vegn duvrà en l'Engiadina er da l’armada svizra per exercizis da sgol e dad aviuns a vela, tschertg ins uss pussaivladads per reglar il traffic en l’aria, uschè Martin Binkert. Fin ch’il nov sistem possia vegnir introduci a Samedan va quai anc in temp. Previs è ch’ils aviuns èn buns da platgar «tschorvs» a Samedan a partir dal enviern 2018/19, grazia a las datas da GPS.

