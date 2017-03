Campiunadi mundial garantescha bunas cundiziuns sin pista

La scola da skis Zuoz / La Punt organisescha quest onn l’inscunter dals magisters da skis grischuns a Zuoz. L’eveniment cun bun 250 participants ha lieu l’ultima fin d’emna da la stagiun d’enviern. Grazia a la preparaziun speziala da la pista, sa preschenta quella en in fitg bun stadi.

Las cursas da qualificaziun per ils Campiunadis mundials da skis en Engiadina han ils atlets gì dad absolver sin la pista Muntatsch en la regiun da skis sur Zuoz. La preparaziun da la pista saja gartegiada er grazia l’agid da naiv producida cun chanuns. Uss hajan ins l’avantatg che la naiv tegna er anc mez mars, ha declerà Gudench Campell, il manader da la scola da skis Zuoz / La Punt.

Sfida gea, ma betg senza agid

Il turnus per organisar campiunadis grischunas dals magisters da skis saja puspè turnà en Engiadina quest onn. La scola da skis Zuoz / La Punt sa haja messa a disposiziun per organisar l’eveniment ils 18 da mars 2017, dentant be sut la cundiziun ch’ella survegn sustegn da las autras scolas da skis en Engiadin’Ota. Quai saja uss er il cas, da mintga scola da skis saja in represchentant en il comité d’organisaziun, lauda Gudench Campell ses collegas.

Cumbinar camiunadi cun finale

A la medema fin d’emna – l’ultima da la stagiun da skis 2016/17 a Zuoz – ha lieu la dumengia er anc il grond inscunter dals uffants che han gudagnà quest enviern ina da las cursas da skis. Per ils organisaturs è quai gista ina bun’occasiun da cumbinar ils dus eveniments cun ina festa cun musica e trategniment la sonda saira.

Sco ina prova generala

En tut sa mesiran bun 10 scolas da skis grischunas al campiunadi a Zuoz e quai en trais differentas disciplinas (slalom gigant, slopestyle e sincro). Il pli attractiv per ils aspectaturs (er a pè) vegn ad esser la cumpetiziun dad ir cun skis en ina furmaziun. Per quella sajan s’annunziadas fin uss 22 squadras à 8 persunas. Las mastranzas grischunas quest onn a Zuoz pon ins gist duvrar sco prova generala per il campiunadi svizzer dals magisters da skis, l’uschenumnà «Swiss Snow Happening» a Nendanz (VS) ils 16 d’avrigl 2017.

