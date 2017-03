CEE – bleras sfidas

La radunanza da delegads da Corporaziun Energia Engiadina è s'occupada en spezial da la collavuraziun cun las Ovras electricas d’Engiadina, las mesiras da cumpensaziun en connex cun il project dals fils novs d’ota tensiun. Er ils tschains d'aua èn stads in tema central.

La radunanza da delegads da la Corporaziun Energia Engiadina ha gì lieu quest onn a Lavin. Sper las tractandas usitadas ha il president da la Corporaziun Energia Engiadina, Not Carl, infurmà surtut dals suandants temas:

Collavuraziun cun las Ovras electricas d’Engiadina

Differents puncts interpreteschan las Ovras electricas d’Engiadina different che la Corporaziun Energia Engiadina. Surtut il tema custs da transport per la forza supplementara vegn interpretada differentamain dals dus partids. La radunanza ha fatg bun in import da radund 31’000 francs per custs per manar il process.

Mesiras da cumpensaziun

La Swissgrid prevesa d’auzar la capacitad da las lingias d’auta tensiun en l'Engiadina da ina giada 380 kilowats sin duas giadas 380 kilowats. Sco recumpensaziun vegnan allontanads ils masts en lain da 60 kilowats per lung l’Engiadina e fatg in foss da Pradella fin Zuoz per sutterrar differentas lingias da forza, tranter auter era la lingia da fibra da la «Mia Engiadina». Las lavurs èn previsas ils proxims dus onns.

Sco finiziun da la sesida ha la presidenta da la regenza grischuna e directura dal Departament da finanzas GR, Barbara Janom Steiner, infurmà ils preschents sur da la situaziun actuala a reguard ils tschains d’aua e la situaziun finanziala dal chantun Grischun.