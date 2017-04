Chapella Open Air – l'open air per famiglias

La 36avla ediziun ha lieu dals 4 enfin ils 6 d'avust 2017. Highligts èn bands svizras sco Andrea Bignasca, Rebels, Nick Mellow ed era Suzie Candell and the Screwdrivers.

Trais dis plain varietad e qualitad. L’emprim di en ils rumantschs en il center. L’avertura fa il tessinais Andrea Bignasca. Sco segunda band dastgan lura ils Rebels manar lur Folk-Rock rumantsch e per finir preschentan ils tschintg jauers «Diabolics» lur nova CD.

Il segund di èn lura Mr. Mad Malenco il trubadur da Feldis da la partida ed era Nick Mellow che chanta chanzuns d’in mund sco ch'el vesa or da ses egls. Enavant vaja lura cun la Reggae-Combo band LiquidRoots, lura cun Scoulcase, Red Lizard e la band RundFunk.

Per finir vegni internaziunal. Irish Folk, Country e Raggae en ils temas da l’ultim di dal Chapella Open Air. Sin la tribuna stan Brendan Monaghan cun musica irlandaisa, la band americana Suzie Candell and the Scrwdrivers e la fin fa la Ski-Schuh-Tennis Orchestra da Dornbirn, ina gruppa da sis persunas che sunan en il stil da Reggae.

