Cifras gist anc nairas per Engiadina San Murezzan Mountains

L'onn da gestiun 2015/16 ha purtà in pitschen gudogn da radund 400'000 francs. Las pendicularas da l'Engiadin'Ota «Engiadina San Murezzan Mountains» èn cuntentas cun quai.

La radunanza d'acziunaris da las pendicularas Engiadina San Murezzan Mountains ha prendì enconuschientscha da cifras finalmain gist anc nairas per la stagiun 2015/16. Difficil è surtut stà il cumenzment da la stagiun d'enviern la fin dal 2015 – senza naiv natirala. Grazia la nova investiziun, il lai d'accumulaziun Lej alv che porscha in volumen da 400'000 meters cubics aua per producir naiv artifiziala – ha la stagiun dentant pudì cumenzar cun pistas alvas.

15% damain gudogn

Sch'ins guarda ils detagls dal quint annual è marcant che Engiadina San Murezzan Mountains ha fatg radund 15% damain gudogn l'onn 2015/16 en congual cun l'onn avant. Quai sch'ins guarda il gudogn avant impostas tschains ed amortisaziuns (EBITDA). Durant la stagiun 2014/15 avevi là anc dà in gudogn da 12,8 milliuns francs. Per la stagiun 2015/16 hai anc dà in gudogn da 10.9 milliuns francs. Suenter amortisaziuns, tschains, impostas etc. resulta lura per l'onn 2015/16 in resultat final cun il pitschen gudogn da radund 400'000 francs.

Buna stagiun actuala

Per la stagiun d'enviern actuala – che è gist terminada – na datti anc naginas cifras. Engiadina San Murezzan Mountains ha dentant communitgà che las primas entradas sajan s'augmentadas. Quai surtut grazia als campiunadis mundials da skis. Durant quel eveniment han visità radund 165'000 persunas la muntogna da skis en Engiadin'Ota

Signal e Lej dals chöds sco sfidas

Il cussegl administrativ dad Engiadina San Murezzan Mountains ha en pli infurmà ch'ins veglia ussa lavurar vinavant intensivamain vid la realisaziun da la colliaziun dals territoris da skis Corvatsch e Corviglia a San Murezzan, l'uschenumnada colliaziun «Lej dals chöds». Durant ils proxims onns vul l'interpresa remplazzar la pendiculara Signal a San Murezzan.

