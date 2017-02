CM 2017 – ina fatschenta da silmain 77 milliuns francs

Ils campiunadis mundials a San Murezzan èn ina fatschenta da milliuns, en spezialmain en la fasa da preparaziun. Quai scriva l’agentura da novitads svizra sda.

Ils organisaturs han in budget da 65 milliuns francs. La vischnanca San Murezzan ha dà ora 12 milliuns francs per engrondir l'infrastructura fixa en la regiun da skis, uschia per exempel la chasa tar l’arrivada u ils indrizs per ennavar la pista da cursa.

Tenor Thomas Rechberger, il schef da finanzas da l'organisaziun dals CM, hajan ins resguardà tant sco pussaivel purschiders locals e products regiunals. En pli paja l’organisaziun ina summa da pajas da 10 milliuns che suttastà a la taglia sin entradas. Quants raps che vegnan dà ora per propi en Engiadina mussia dentant pir l’analisa dal refluss dals mezs suenter ils champiunadis.

Mastergn dapli svieuta, commerzi betg propi

Michael Pfäffli, il president da la societad da commerzi e mastergn San Murezzan, conferma, ch’ils organisaturs resguardian tar lur cumpras tant co pussaivel al commerzi en regiun. Tar il mastergn sajan involvids tuts en ils campiunadis, tar il commerzi saja quai different: Il segment da luxus na profiteschia betg da svieutas pli autas durant ils campiunadis.

Per la hotellaria indigena na saja l'occurrenza betg in success finanzial, di il president da l'uniun da hoteliers da San Murezzan, Urs Höhener.

70'000 persunas èn l'emprima giada en Engiadina

Per Ariane Ehrat, directura da l'organisaziun da turissem Engadin St.Moritz, èn ils campiunadis mundials cleramain in'investitziun en l'avegnir. Betg da sutvalitar saja numnadamain l'effect da reclama direct: Uschia saja la mesadad dals 140'000 visitaders e visitadras per l'emprima giada en Engiadina.

RR novitads 14:00