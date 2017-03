Co statti cun la planisaziun per la chasa da tgira Promulins?

La gruppa da lavur che s’occupa cun la planisaziun per ina nova chasa da tgira a Promulins, Samedan ha pudì preschentar pliras variantas a las vischnancas da Schlarigna fin S-chanf. La varianta «Quader» saja vegnida favurisada.

Quella prevesa in cubus da trais auzadas cun l'opziun da duas auzadas dapli sche quai faschess da basegn in di ni l'auter, uschia il president communal da Samedan Jon Fadri Huder. El maina la gruppa da lavur per ina nova chasa da tgira Promulins.

Fin d'avust duain las vischnancas Puntraschigna fin S-chanf decider davart il credit da planisaziun. Quel è totalmain tar 1.5 fin 2 milliuns francs.

Abitaziuns per abitar assistì dattan da discutar

Anc avert saja, uschia Jon Fadri Huder sche bain i vegn a dar abitaziuns per abitar assistidas u betg. Las opiniuns davart il tema giajan ordlonder tar las suprastanzas communalas. Quai d'ina vart pervi da la dumonda sche bain quai fa da basegn e da l'autra vart l'aspect finanzial. Sche quai sa rendia.

RR actualitad 07:00