Confirmà la confidenza en l'Institut Otalpin a Ftan

La radunanza communala da Scuol ha ditg cleramain gea ad ina prolungaziun dal emprest da 3 milliuns enfin ils 31 december 2021.

Scuol decida davart l'avegnir da l’Institut Otalpin a Ftan 1:43 min, Telesguard dals 27.3.2017

L'october 2015 aveva la radunanza communala da Scuol consentì l’emprest cun gronda maioritad. Senza l'emprest avess l’Institut Otalpin stuì serrar las portas. La strategia suenter bunamain in onn è sin buna via, ma ins sto conceder dapli temp che previs per cuntanscher ils terms.

Prolungaziun dal emprest enfin ils 31 december 2021

La populaziun da la vischnanca da Scuol ha confidenza en il cussegl administrativ da l'Institut Otalpin - la finamira persvada. Las cifras dals scolars s’ha levamain auzà per l'onn da scola 2016/17 da 79 sin 86 scolars.

Per segirar la situaziun finanziala da l'Institut Otalpin è quest in impurtant pass, ma betg l’unic. Ils 29 avrigl 2017 ha lieu la proxima radunanza d’acziunaris. A quella ston ils acziunaris anc decider da reducir la valur da las aczias da 150.00 sin 25.00 francs per scuntrar la perdita da la bilantscha. Spera quai èsi previs dad augmentar il chapital d’aczias per ulteriurs 5 milliuns francs.