Confiscà 21 schals da pel d'antilopa tibetana

Las guardias da cunfin han confiscà ils schals en l'Engiadina. Il commerzi cun tals n'è betg lubì. Negoziads vegnan quests schals per fin a 20'000 francs, scriva la regiun da cunfin trais.

Ils 21 schals han las guardias da cunfin confiscà dapi l'entschatta da l'onn. Ina giada haja ina persuna pruvà dad importar illegalmain 16 schals sur il cunfin a Martina. Las persunas hajan stuì pajar chastis da plirs millis francs, scriva la regiun da cunfin trais.

Per far in sulet da quests schals vegnan mazzadas fin a tschintg da questas antilopas. Las antilopas tibetanas èn periclitadas da murir ora. Il mument vegn il dumber stimà sin 100'000 animals. Avant 100 onns dumbravan ins anc passa in milliun animals.

RR novitads 10:00