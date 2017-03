Construcziun mobila per trenament en l''autezza a San Murezzan

Il center da trenament en l'autezza d'Engiadin'Ota a San Murezzan duai survegnir in'infrastructura mobila tar l'areal dal prà da polo. La concurrenza per il project è ussa terminada

L'onn 2013 aveva la populaziun da San Murezzan ditg na ad in nov center da trenament en l'autezza tar il prà da polo a San Murezzan. Dapi lura ha la vischnanca provà da chattar autras soluziuns per porscher bunas cundiziuns da trenament ad atletas ed atlets ch'èn arrivads a San Murezzan per nizzegiar l'autezza da 1800 meters sur mar per lur trenament. Quai senza stuair far ina midada da zonas tar il prà da polo.

«Connect» ha gudagnà la concurrenza da project

La vischnanca da San Murezzan communitgescha ussa che ils inschigners Bieler da Panaduz han gudagnà la concurrenza da project cun lur project «connect». Quel prevesa ina construcziun mobila cun vestiaris per ils atlets e cun stanzas da teoria. Là nua ch'i è gia ussa zona per edifizis e stabiliments publics vul ins en pli construir tualettas e spazi per deposit da material.

La populaziun da San Murezzan duai decider anc quest onn davart il project.

