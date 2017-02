Contribuziun chantunala per indriz d'ennavar a Scuol

Oz, 11:30

CDM Urs Müller

La regenza conceda a las Pendicularas Motta Naluns ina contribuziun chantunala dad 1,3 milliuns francs or dal credit d'impegn per contribuziuns d'investiziun ad infrastructuras relevantas per construir l'indriz d'ennavar a Scuol.