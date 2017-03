Corvatsch: Suenter nauscha stagiun 2015/16 vai puspè ensivers

L'onn 2015/16 han las pendicularas Corvatsch fatg ina perdita da 2,8 milliuns francs. La stad dal 2016 è puspè stada buna, dentant po quai betg gulivar il nausch resultat da l'enviern. Megliera è era stada la stagiun 2016/17, che va bainbaud a fin.

Las pendicularas Corvatsch han fatg l'onn da fatschenta 2015/2016 ina perdita da 2,8 milliuns francs. L'interpresa numna l'onn sco in dals pli nauschs en l'istorgia da las pendicularas. Sco quai che la Corvatsch SA communitgescha, saja il motiv per la gronda perdita l'enviern cun fitg pauca naiv. En spezial durant l'emna da Nadal e Bumaun hai quasi dà nagina naiv. La stad 2016 haja purtà in plus da la svieuta, quel n'haja dentant betg pudì salvar l'enviern nausch.

Aua or dal lai da Silvaplauna

Meglier guardi ora cun la stagiun d'enviern da quest onn che va bainbaud a fin. Schegea ch'i haja gì anc pli pauca naiv che l'onn passà, saja il dumber da giasts stà bun. Quel saja en la media dals ultims onns. Motiv per l'augment da la glieud saja ch'ins haja investì dapli en chanuns da naiv.

Ord quai motiv vul la Corvatsch SA investir er vinavant en la naiv artifiziala. D'optimar saja sur tut l'afflussiun d'aua. Per ennevar dovria en curt temp blera aua. In project che saja en mira prevesia da duvrar aua or dal lai da Silvaplauna.

Nov partenari

La stad che vegn datti ina gronda midada tar las pendicularas en Engiadin'Ota. Las pendicularas da la Diavolezza-Lagalp al Pass dal Bernina e quella dal Piz Nair en il territori da Corviglia duain midar possessur.

La futura Diavolezza Labalb AG daventa uschia partenaria da la Corvatsch SA. Per ils acziunaris na dettia quai naginas midadas, communitgescha la Corvatsch SA vinavant. La Diavolezza Lagalb vegnia numnadamain manada enavant sco agen manaschi cun sedia a Puntraschigna.

