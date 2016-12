Cun ils patins tras il guaud – in'aventura per pitschen e grond

Sur En, ina fracziun da la vischnanca da Scuol, porscha in’aventura tut speziala: spassegiar cun patins tras il guaud. Radund trais kilometers lung è il traject.

Ils da Sur En tiran a niz il glatsch a differentas manieras.

Sper la plazza da giugar a tschoccas ed il clutger da glatsch per rampignar datti anc in traject per spassegiar cun ils patins tras il guaud.

La pitschna fracziun da Sur En sa chatta a dretga da l’En. Durant il december na datti strusch sulegl en questa regiun – cundiziuns idealas per producir glatsch.

Trais kilometers glatsch artifizial

Per realisar il traject vegn fatga naiv artifiziala. Quella vegn transportada cun in tractor. Ina maschina da far pista prepara la pista e lura suonda in ulteriur tractor che maina l’aua sin la pista.

In’aventura per pitschen e grond

Gist al lieu pon ins fittar ils chalzers da patinar ed ina chapellina, e lura cumenza l’aventura. Il traject maina tras il lung guaud al flum, ina giada amunt e lura puspè aval. In’attracziun per tuts che charezzan il patinar.

Ord l'archiv…

Savais anc cura la via da glatsch en l'Alvra era nova? Avant passa 13 onns…

Telesguard: Via da glatsch Alvra 3:06 min, dals 10.1.2003

RR actualitad 11:00