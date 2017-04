Daniel Bosshard: «Jau sun 100% interprendider»

Il nov president communal da Silvaplauna vul manar la vischnanca en avegnir sco in affar. La direcziun dal successur da Claudia Troncana è clera: tut duai daventar pli effizient.

Uschè sajan las sesidas dal cussegl communal mintga duas emnas maximalmain 1 ura e mez lungas. Bleras dumondas possia ins gia sclerir avant l’inscunter dals cussegliers sin via electronica, ha declerà Daniel Bosshard. Il bernais dal Emmental viva dapi 27 onns a Silvaplauna e maina cun sia dunna in hotel.

Pensum da 75 %

Per avair dapli temp per la lavur en carica, surdat il president communal da 58 onns, il manaschi da l’hotel il december da quest onn a sia dunna. Uschè possia el sa concentrar plainamain a las novas sfidas che spetgian la vischnanca da Silvaplauna. Remunerà saja il nov job cun 75%, per il mument lavuria el dentant bun il dubel per la vischnanca, ha declerà l'affarist. Surtut las numerusas sesidas per furmar la nova Regiun Engiadin'Ota pretendan bler engaschament e temp dals politichers. Dentant sajan quellas fitg effectivas.

Finalmain in sviament

In dils proxims puncts vegn ad esser l’avertura dal sviament. Ils da Silvaplauna han spetgà uss passa 40 onns sin quel. Al medem mument vul la suprastanza puspè dar vita al center da la vischnanca e transmidar quel en in lieu d’inscunter tranter indigens e giasts. Er la relaziun cun ils proprietaris da segundas abitaziuns duai puspè vegnir tgirada meglier. Dentant spetga Daniel Bosshard dad els er la prontadad da s’engaschar per tscherts projects en vischnanca.

Silvaplauna ed il Corvatsch

Impurtant saja per il nov president communal er adina puspè da suttastritgar l’impurtanza da la muntogna da chasa da Silvaplauna - il Corvatsch. Che la vischnanca sustegn las pendicularas demussa l’emprest da 5 milliuns francs ch’ils da Silvaplauna avevan approvà. Entant è ina part da quel import transmidà en furma dad aczias.

La colliaziun da las duas regiuns da skis Corvatsch e Corviglia sur ils «Lejs dals chöds» na saja anc betg giu da maisa. Proximamain s’inscuntrian ils da Silvaplauna cun represchentants da San Murezzan.