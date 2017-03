Dar si tschaira avant il maraton - lavur d'accord

La butia da sport Giacometti a Malögia ha experientscha cun dar si tschaira a skis avant il maraton. Il venderdi e la sonda èn dis fitg intensivs, perquai che blers dals passlungists che fan il maraton na vegnan betg pli sco pli baud in'emna avant l’occurrenza, ma mo curt avant.

E tuts vulan anc laschar metter si tschaira als skis. Cun giavischs spezials vegnan en butia - istorgias savess il possessur Bruno Marinoni quintar fitg bleras.

« Ils passlungists - quai èn in pievel per sai savess » Bruno Marinoni

Giacometti Sport Malögia

Curt avant il maraton anc in zic pli spezial sco uschiglio. Per el dentant èn quests dis avant la cursa in punct culminant da l'onn. Mintg’onn puspè special e simplamain fantastic di Bruno Marinoni.

In ski va radund 1200 giadas d'in maun a l'auter per dar si tschaira

Il process per dar si tschaira als skis da passlung è lung. Fin ch'in ski è a fin dovri radund 3 fin 4 uras. Cun metter si pliras giadas tschaira, laschar siar, pulir...