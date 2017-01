Datti a Ftan bainbaud in «Bike Skillpark»

A Ftan, en il territori sur l’Institut Otalpin, duess vegnir fabritgà in «Skillpark». Quel duess esser il center dal «Mountainbike Trailcenter» ch'è collià cun la sutgera da Ftan e la pendiculara Scuol Motta Naluns.

L’iniziativa per construir in trailcenter per velos da muntogna cun ina «Skillpark» e vegnida avant divers onns da Ftan Turissem. Ussa suenter la fusiun da las vischnancas cun Scuol ha quai surtut promovì la Pro Ftan. Ina gronda part dal proceder per realisar quest parc e fatga. Il project è uss exponì per la revisiun parziala da la planisaziun locala.

Ulteriura sparta turistica regiunala

Previs è en la regiun tranter l’Institut Otalpin ed il lai da pestga set trajects cun differentas difficultads, sumegliant a las pistas da skis, cun trajects levs mez grevs e grevs. Uschè svelt sco il premis da fabrica è sin maisa vulan ils responsabels da la Pro Ftan empruvar da realisar questa purschida da velo.

